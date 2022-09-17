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Альварес и Головкин прошли церемонию взвешивания

Бокс
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Скоро бой

Альварес и Головкин прошли церемонию взвешивания

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прошли официальную церемонию взвешивания перед боем.

Под мексиканцем весы показали 75,9 кг, в то время как казах продемонстрировал 76,1 кг.

Напомним, что бой Альварес-Головкин состоится в ночь с 17 на 18 сентября.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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