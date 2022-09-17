Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес и Головкин прошли церемонию взвешивания
Скоро бой
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прошли официальную церемонию взвешивания перед боем.
Под мексиканцем весы показали 75,9 кг, в то время как казах продемонстрировал 76,1 кг.
WE HAVE A FIGHT! @GGGBoxing: 167.8 lbs@Canelo: 167.4 lbs— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 16, 2022
The Undisputed Super-Middleweight Championship#CaneloGGG3 pic.twitter.com/G4TOqecsCN
Напомним, что бой Альварес-Головкин состоится в ночь с 17 на 18 сентября.
Популярное сейчас
- Клуб АПЛ вот-вот продадут владельцу команды НХЛ из Лас-Вегаса
- Сборная без Зинченко, Реал и Милан следят за Мудриком. Главные новости за 16 сентября
- "Флаг им в руки": путин своеобразно отреагировал на контрансупление ВСУ на Харьковщине
- Ломаченко: Хочу посвятить бой с Ортисом всему моему украинскому народу
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО