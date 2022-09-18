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Головкин: Хочу пожать руку Канело, спасибо его команде
Абсолютное уважение
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42-2-1; 37 КО) после
– С чем были связаны трудности в начале боя?
– Все знают, что такие поединки – это самый высокий уровень бокса. Все знают, кто такой Канело. Каждый знает, что против него любое неправильное движение – сражение завершено. Если пропустишь один удар. Наши лица невредимы после поединка, потому что это самый высокий уровень подготовки.
– Что отличает этот бой от первых двух?
– Это больше бой стратегов, больше тактический поединок, как шахматы. Сегодня Канело был лучше.
– Ты стал активнее во второй половине боя. Что изменилось?
– Стратегия. Предстояло активизироваться во второй половине. Я пробовал, вроде хорошо удалось. Но это хорошее сражение.
– Ваше противостояние завершено?
– Да, 100%. Старый боксер топ-уровня, как в баскетболе Леброн, Коби, Джордан, но только один остается на вершине.
– Твоя карьера продолжается?
– Конечно. Есть большие планы, есть много предложений. Поздравляю Канело, фанатов. Напоминаю, у меня три пояса в среднем весе. Я еще чемпион. Хочу пожать руку Каннело. Благодарю его команду. Это настоящий воин, – сказал Головкин.
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