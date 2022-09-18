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Ломаченко: Возможно, Головкин сейчас слишком стар

Бокс
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Комментарий украинца

Ломаченко: Возможно, Головкин сейчас слишком стар

Boxingscene

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) прокомментировал результат поединка Альварес - Головкин. Его слова цитирует канал FightHype:

"Канело был великолепен, но, возможно, Геннадий сейчас слишком стар. Я не знаю, что Альварес будет делать дальше. Вероятно, нужно провести реванш с Биволом.

По Головкину я не знаю. Это его решение. Я думаю, что сейчас он легенда и может закончить карьеру" – сказал он.

Комментарий Головкина

Комментарий Альвареса

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В статье: Василий Ломаченко Геннадий Головкин
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