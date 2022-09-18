Ломаченко: Возможно, Головкин сейчас слишком стар

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) прокомментировал результат поединка Альварес - Головкин. Его слова цитирует канал FightHype:

"Канело был великолепен, но, возможно, Геннадий сейчас слишком стар. Я не знаю, что Альварес будет делать дальше. Вероятно, нужно провести реванш с Биволом.

По Головкину я не знаю. Это его решение. Я думаю, что сейчас он легенда и может закончить карьеру" – сказал он.

Комментарий Головкина