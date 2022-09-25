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Флойд Мейвезер провел очередной выставочный бой – и снова отправил соперника в нокаут

Бокс
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Японский боец ММА слег уже во втором раунде

Флойд Мейвезер провел очередной выставочный бой – и снова отправил соперника в нокаут

Фото: Bad Left Hook

UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер и бывший чемпион мира Флойд Мейвезер ночью провел очередной выставочный бой. Боец прилетел в Сайтами для того, чтобы подраться с японским бойцом ММА Микуру Асакуру.

Как сообщается, Мейвезер сумел отправить соперника в нокаут уже во втором раунде. Следующий соперник Флойда – блоггер Деджи. Бой состоится 13 ноября.

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В статье: Флойд Мейвезер
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