Флойд Мейвезер провел очередной выставочный бой – и снова отправил соперника в нокаут

Американский боксер и бывший чемпион мира Флойд Мейвезер ночью провел очередной выставочный бой. Боец прилетел в Сайтами для того, чтобы подраться с японским бойцом ММА Микуру Асакуру.

Floyd Mayweather left the private jet running outside just so he could make $20 million to do this



pic.twitter.com/Mm3Ty4Z56z