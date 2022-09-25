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Джо Джойс выиграл бой за пояс WBO и вызвал Усика
Британец избил Джозефа Паркера
Фото: The Guardian
Состоялся бой между британским боксером Джо Джойсом и новозеландцем Джозефом Паркером. Победителю боя, Джо Джойсу, в итоге достался титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.
После победы, которую Джойс добыл нокаутом, Джо обратился к украинскому боксеру Александру Усику и предложил продраться с ним. У 37-летнего британца 15 побед в 15 проведенных боях. 14 из них нокаутом.
Усик же ранее уже называл боксеров, с которыми потенциально хотел бы провести бой. Среди таковых: Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Джо Джойса Александр не упоминал.
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