  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джо Джойс выиграл бой за пояс WBO и вызвал Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джо Джойс выиграл бой за пояс WBO и вызвал Усика

Бокс
(1 голосов)

Британец избил Джозефа Паркера

Джо Джойс выиграл бой за пояс WBO и вызвал Усика

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Состоялся бой между британским боксером Джо Джойсом и новозеландцем Джозефом Паркером. Победителю боя, Джо Джойсу, в итоге достался титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

После победы, которую Джойс добыл нокаутом, Джо обратился к украинскому боксеру Александру Усику и предложил продраться с ним. У 37-летнего британца 15 побед в 15 проведенных боях. 14 из них нокаутом.

Усик же ранее уже называл боксеров, с которыми потенциально хотел бы провести бой. Среди таковых: Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Джо Джойса Александр не упоминал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джозеф Паркер Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде