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Эдди Хирн отреагировал на слова Арума о бое Джошуа - Фьюри
Промоутер потроллил Боба
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, ответил на слова заокеанского коллеги Боба Арума, обвинившего его в срыве переговоров о бое с Тайсоном Фьюри.
"Эдди Хирн всё тормозит, потому что не хочет, чтобы поединок состоялся. А почему он этого не хочет? Потому что Джошуа проиграл в трёх из своих последних пяти боёв. И проиграет ещё раз, если сразится с Тайсоном Фьюри", – цитирует Арума издание talkSPORT.
"Две недели назад Боб Арум дал интервью, где сказал, что у этого боя нет абсолютно никаких шансов. Сейчас препятствий нет, но это моя вина. Если вы спросите у Боба Арума, какой сегодня день, то вероятность правильного ответа будет всего 50 процентов", – приводит слова Хирна Sky Sports.
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