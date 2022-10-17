Украинский боксер Тарас Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Флойда Мейвезера.

"Продолжаю собирать средства на квадрокоптеры для Украины! Лот аукциона - боксерская перчатка Everlast за подписью легендарного и непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера. Также есть сертификат подлинности (WY42676) от авторитетной компании Beckett Authentication.

Стартовая цена – 30 000 грн

Шаг – 2000 грн

Аукцион завершится 21 октября в 21.21", – написал Шелестюк на своей странице в Инстаграмме.