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Тарас Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Флойда Мейвезера
Боксер собирает деньги на квадрокоптеры
Украинский боксер Тарас Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Флойда Мейвезера.
"Продолжаю собирать средства на квадрокоптеры для Украины! Лот аукциона - боксерская перчатка Everlast за подписью легендарного и непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера. Также есть сертификат подлинности (WY42676) от авторитетной компании Beckett Authentication.
Стартовая цена – 30 000 грн
Шаг – 2000 грн
Аукцион завершится 21 октября в 21.21", – написал Шелестюк на своей странице в Инстаграмме.
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