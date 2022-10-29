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Ломаченко и Ортис прошли официальную церемонию взвешивания

Бокс
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Скоро бой

Ломаченко и Ортис прошли официальную церемонию взвешивания

Boxingscene

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) уже этой ночью, с 29 на 30 октября выйдет на поединок против непобедимого до сих пор американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО).

Противостояние состоится в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

Все самые яркие моменты боя Ломаченко - Ортис доступны в режиме Live в нашем Telegram

Перед боем оба спортсмена традиционно прошли официальную церемонию взвешивания. Так, под Василием весы показали 61,1 кг, в то время как его оппонент оказался немного легче – 60,8 кг.

Напомним, что свой крайний поединок украинец провел в декабре 2021 года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.

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В статье: Анатолий Ломаченко
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