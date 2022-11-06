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Усик – лучший боксер мира в рейтинге P4P от DAZN

Бокс
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Энтони Джошуа нету даже в топ-10

Усик – лучший боксер мира в рейтинге P4P от DAZN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер Александр Усик сохранил за собой первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории, по версии медиа DAZN. Ранее он дважды победил экс-номера один в рейтинге Энтони Джошуа. Вот что DAZN написали об Усике:

"После полного доминирования во всем тяжелом весе, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, Усику потребовалось всего несколько профессиональных боев в супертяжелом весе, прежде чем он превзошел и свергнул бывшего резидента P4P из топ-10 Энтони Джошуа за большинство поясов в супертяжелом весе.

Джошуа улучшил свою игру в матче-реванше с Саудовской Аравией, но Усик нашел еще один механизм, чтобы завершить свою первую успешную защиту еще более стильно, чем его коронный момент. И все это несмотря на то, что он ненадолго ушел, чтобы служить своей стране. Усик сейчас и есть ЧЕЛОВЕК в профессиональном боксе".

Топ-10:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Инуэ
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Эррол Спенс
  7. Стивен Фултон
  8. Девин Хейни
  9. Шакур Стивенсон
  10. Джермелл Чарло
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В статье: Александр Усик
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