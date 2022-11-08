Флойд Мейвезер: К бою с Макгрегором я особо не тренировался

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал как готовился к поединку с бывшим обладателем титулов UFC Конором Макгрегором. Слова приводит Drink Champs.

"Для Конора Макгрегора я особо не тренировался. Все, что я делал, это отжимался и приседал. Это все, что я сделал. Боксировал в спаррингах всего несколько раз, по груше ударил тоже несколько раз. Также в зал я практически не ходил."

Напомним, что в 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде боксерского поединка. Тот бой стал единственным для ирландца в боксерском ринге.