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Флойд Мейвезер: К бою с Макгрегором я особо не тренировался
Флойд рассказал, как проходил его тренировочный лагерь
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал как готовился к поединку с бывшим обладателем титулов UFC Конором Макгрегором. Слова приводит Drink Champs.
"Для Конора Макгрегора я особо не тренировался. Все, что я делал, это отжимался и приседал. Это все, что я сделал. Боксировал в спаррингах всего несколько раз, по груше ударил тоже несколько раз. Также в зал я практически не ходил."
Напомним, что в 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде боксерского поединка. Тот бой стал единственным для ирландца в боксерском ринге.
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