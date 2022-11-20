Усик – Фьюри: Промоутер Хрговича намекнул на хорошие отступные для своего подопечного

Промоутер хорватского супертяжа Филиппа Хрговича (15-0; 13 КО) Эдди Хирн намекнул, что за хорошие отступные его подопечный готов подождать боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) для организации его поединка против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО).

"Мы получили электронное письмо от IBF, в котором говорится: "Начинайте переговоры о бое Хрговича против Усика". У IBF есть правило, согласно которому ты можешь сразу же начать промоутерские торги, если не хочешь вести переговоры. Мы попросили об этом. Мы сказали, что мы не хотим вести переговоры. Это запрос Хрговича, и, конечно, мы партнеры с ним и Калле Зауэрландом. Я хотел бы, чтобы бой пошел на промоутерские торги. Мы хотим определить дату торгов за этот поединок.

Наша задача для Филиппа Хрговича – добиться этого боя как можно скорее. С другой стороны, мы являемся хорошими друзьями с принцем Халидом и Саудовской Аравией. Он очень усердно работал, чтобы организовать бой за звание абсолютного чемпиона" – сказал он.