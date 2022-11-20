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Мунгия бросил вызов Головкину

Бокс
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Может быть хорошее сражение

Мунгия бросил вызов Головкину

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) после победы над Гонсало Корией (21-6, 8 КО) бросил вызов казаху Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО). Слова мексиканца цитирует boxingnews24:

"Я знаю, что у Головкина нет компромисса. Он еще ни с кем не договорился о бое, и я бы с удовольствием встретился с ним в мае. GGG, увидимся в мае" – сказал он.

Напомним, что свой крайний поединок Головкин провел 17 сентября и в 12-раундовом противостоянии уступил Саулю Альваресу.

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В статье: Геннадий Головкин
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