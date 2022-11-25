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Сиренко может подписать контракт с промоутером Уайлдера
Неожиданное решение
Фото - Facebook
Тренер Владислава Сиренко (19-0, 16 KO) Джеймс Али Башир сообщил, что с украинцем может подписать контракт с промоутером Уайлдера.
Есть сообщения, что Влад Сиренко подписывается с промоутером. Можете это для нас прояснить и также можете прояснить для нас все, что происходит в Украине?
Он сейчас связан с бизнес-менеджером. Он пока не подписал контракт с промоутером, но я скажу, что Эл Хэймон — главный фаворит на то, чтобы подписать его. Это выглядит так.
У него будет бой, в котором потенциальный промоутер или инвестор хотел бы увидеть, что может Влад. Это будет один из таких боев?
Я ожидаю, это будет в шоу Хэймона.
Своего рода бой-демонстрация?
Да. Своего рода бой-возвращение, бой рангом выше. Посвящение в большой бокс.
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