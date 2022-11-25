Сиренко может подписать контракт с промоутером Уайлдера

Тренер Владислава Сиренко (19-0, 16 KO) Джеймс Али Башир сообщил, что с украинцем может подписать контракт с промоутером Уайлдера.

Есть сообщения, что Влад Сиренко подписывается с промоутером. Можете это для нас прояснить и также можете прояснить для нас все, что происходит в Украине?

Он сейчас связан с бизнес-менеджером. Он пока не подписал контракт с промоутером, но я скажу, что Эл Хэймон — главный фаворит на то, чтобы подписать его. Это выглядит так.

У него будет бой, в котором потенциальный промоутер или инвестор хотел бы увидеть, что может Влад. Это будет один из таких боев?

Я ожидаю, это будет в шоу Хэймона.

Своего рода бой-демонстрация?

Да. Своего рода бой-возвращение, бой рангом выше. Посвящение в большой бокс.