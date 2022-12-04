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Чисора прокомментировал поединок против Фьюри

Бокс
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Достойно держался

Чисора прокомментировал поединок против Фьюри

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Британский супертяж Дерек Чисора (33-13; 23 КО) прокомментировал поражение в поединке против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует SecondOut:

"Не знаю, как оценить свое выступление. Я даже не собираюсь просматривать сражение. Я просто вернусь домой и отдохну.

Думаю, в третьем раунде я потерял остроту. Но знаете что? Я отдаю должное Тайсону Фьюри. Он хороший боец. Я вышел сражаться и проиграл.

Рефери подошел ко мне и сказал: "Если ты ничего не будешь делать, я остановлю бой". Он был прав: я все равно мало что делал. Ты должен отправиться домой к детям.

Как боец ты не хочешь останавливаться, желаешь продолжать, потому что такая у нас порода: мы хотим драться, сражаться и еще раз сражаться хоть все 50 раундов. Рефери находится на ринге, чтобы сказать: "Знаешь что? Это закончится плохо" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал бой Фьюри – Чисора.

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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