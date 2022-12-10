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Мэнни Пакьяо вернется на ринг для помощи Украине

Бокс
(4 голосов)

Очень благородный поступок

Мэнни Пакьяо вернется на ринг для помощи Украине

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо проведет выставочный поединок против корейского блоггера и мастера боевых искусств Ди Кэй Йо. Часть собранных средств от продажи билетов пойдет на помощь пострадавшим от войны украинским семьям.

"Когда мне послали предложение об этом благотворительном событии, выставочном поединке, я воспользовался этой возможностью. Дело в том, что мы сможем помочь людям, в частности, семьям, которые стали жертвами войны в Украине, а также филиппинцам. 100 процентов вырученных за этот ивент средств пойдут на благотворительность. Часть денег будет направлена на строительство жилья на Филиппинах, а вторая часть отправится в Украину.

Я решился на это, поскольку на Филиппинах закончились выборы, и мне нечем было заняться. Для меня прекрасно провести подобное благотворительное мероприятие, выставочное сражение, чтобы заработать денег и задонатить их другим людям" – цитирует его слова FightHype.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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В статье: Менни Пакьяо
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