Мэнни Пакьяо вернется на ринг для помощи Украине

Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо проведет выставочный поединок против корейского блоггера и мастера боевых искусств Ди Кэй Йо. Часть собранных средств от продажи билетов пойдет на помощь пострадавшим от войны украинским семьям.

"Когда мне послали предложение об этом благотворительном событии, выставочном поединке, я воспользовался этой возможностью. Дело в том, что мы сможем помочь людям, в частности, семьям, которые стали жертвами войны в Украине, а также филиппинцам. 100 процентов вырученных за этот ивент средств пойдут на благотворительность. Часть денег будет направлена на строительство жилья на Филиппинах, а вторая часть отправится в Украину.

Я решился на это, поскольку на Филиппинах закончились выборы, и мне нечем было заняться. Для меня прекрасно провести подобное благотворительное мероприятие, выставочное сражение, чтобы заработать денег и задонатить их другим людям" – цитирует его слова FightHype.