  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа: В списке элитных соперников Фьюри только Кличко и Уайлдер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа: В списке элитных соперников Фьюри только Кличко и Уайлдер

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

А в чем-то он прав

Промоутер Джошуа: В списке элитных соперников Фьюри только Кличко и Уайлдер

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) имеет недостаточный уровень конкуренции в своих поединках. Слова специалиста цитирует канал True Geordie:

"Тайсон Фьюри вызывает на бой всех подряд. Послужной список Джошуа находится на другом уровне. Фьюри же подрался с Кличко и Уайлдером, и на этом все, если говорить об элитных супертяжах. Диллиан Уайт был хорошим боем, но я говорю о лучших ребятах.

Фьюри всегда давали парочку проходных боев, будь то Том Шварц, Пьянета, Сефер Сефери или Кристиан Хаммер. У Эй Джея такого не было" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде