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Промоутер Джошуа: В списке элитных соперников Фьюри только Кличко и Уайлдер
А в чем-то он прав
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) имеет недостаточный уровень конкуренции в своих поединках. Слова специалиста цитирует канал True Geordie:
"Тайсон Фьюри вызывает на бой всех подряд. Послужной список Джошуа находится на другом уровне. Фьюри же подрался с Кличко и Уайлдером, и на этом все, если говорить об элитных супертяжах. Диллиан Уайт был хорошим боем, но я говорю о лучших ребятах.
Фьюри всегда давали парочку проходных боев, будь то Том Шварц, Пьянета, Сефер Сефери или Кристиан Хаммер. У Эй Джея такого не было" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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