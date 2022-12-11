Промоутер Джошуа: В списке элитных соперников Фьюри только Кличко и Уайлдер

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) имеет недостаточный уровень конкуренции в своих поединках. Слова специалиста цитирует канал True Geordie:

"Тайсон Фьюри вызывает на бой всех подряд. Послужной список Джошуа находится на другом уровне. Фьюри же подрался с Кличко и Уайлдером, и на этом все, если говорить об элитных супертяжах. Диллиан Уайт был хорошим боем, но я говорю о лучших ребятах.

Фьюри всегда давали парочку проходных боев, будь то Том Шварц, Пьянета, Сефер Сефери или Кристиан Хаммер. У Эй Джея такого не было" – сказал он.