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Пакьяо победил в выставочном поединке против видео-блогера
Получилось достаточно ярко
usatoday.com
Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира по восьми весовым категориям Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) победил в выставочном 6-раундовом поединке против южнокорейского видеоблогера DK Yoo.
Филиппинец дважды отправил в нокдаун своего оппонента (в конце 4-го раунда, а затем в середине 6-го). Поединок завершился победой Пакьяо единогласным решением судей.
Напомним, что часть от вырученных средств за бой Мэнни
Last round of PACQUIAO vs YOO pic.twitter.com/3HdSzdoO1S— BOBBY G. (@Battlebornrob) December 11, 2022
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