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Пакьяо победил в выставочном поединке против видео-блогера

Бокс
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Получилось достаточно ярко

Пакьяо победил в выставочном поединке против видео-блогера

usatoday.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира по восьми весовым категориям Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) победил в выставочном 6-раундовом поединке против южнокорейского видеоблогера DK Yoo.

Филиппинец дважды отправил в нокдаун своего оппонента (в конце 4-го раунда, а затем в середине 6-го). Поединок завершился победой Пакьяо единогласным решением судей.

Напомним, что часть от вырученных средств за бой Мэнни пообещал оказать на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским семьям.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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