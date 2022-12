Пакьяо победил в выставочном поединке против видео-блогера

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира по восьми весовым категориям Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) победил в выставочном 6-раундовом поединке против южнокорейского видеоблогера DK Yoo.

Филиппинец дважды отправил в нокдаун своего оппонента (в конце 4-го раунда, а затем в середине 6-го). Поединок завершился победой Пакьяо единогласным решением судей.

Напомним, что часть от вырученных средств за бой Мэнни пообещал оказать на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским семьям.

