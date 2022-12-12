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Рой Джонс высказался о бое Усик - Фьюри

Бокс
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Все с нетерпением ждут этого боя

Рой Джонс высказался о бое Усик - Фьюри

Фото: wikimedia

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Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс рассказал, что думает по поводу возможного боя между обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я думаю, что это замечательный бой. Я люблю обоих бойцов. Иногда нужно рассуждать по старинке, и я считаю, что в большинстве случаев хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. Но посмотрим, пока Усик справился со всеми испытаниями, которые ему Дали не было задачи, которую бы он ни решил, но также не было испытания, с которым бы не справился Тайсон Фьюри, и они оба решили все стоящие перед ними задачи.

Это замечательное сражение. Пожалуй, сейчас хочу его увидеть. Раньше я не хотел его смотреть, но теперь Фьюри добавил несколько нокаутов в свой послужной список, поэтому в их поединке сейчас есть смысл", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Рой Джонс
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Источник:
Sport.ua

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