Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Джонс высказался о бое Усик - Фьюри
Все с нетерпением ждут этого боя
Фото: wikimedia
Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс рассказал, что думает по поводу возможного боя между обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Я думаю, что это замечательный бой. Я люблю обоих бойцов. Иногда нужно рассуждать по старинке, и я считаю, что в большинстве случаев хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. Но посмотрим, пока Усик справился со всеми испытаниями, которые ему Дали не было задачи, которую бы он ни решил, но также не было испытания, с которым бы не справился Тайсон Фьюри, и они оба решили все стоящие перед ними задачи.
Это замечательное сражение. Пожалуй, сейчас хочу его увидеть. Раньше я не хотел его смотреть, но теперь Фьюри добавил несколько нокаутов в свой послужной список, поэтому в их поединке сейчас есть смысл", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Популярное сейчас
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных
- Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
- Мэнни Пакьяо вернется на ринг для помощи Украине
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО