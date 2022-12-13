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WBA назначила Усику обязательного претендента на бой
Бой за все титулы с Тайсоном Фьюри может и не быть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила обязательного претендента на бой за чемпионский пояс в тяжелом весе. В своем твиттере организация сообщила, что действующий обладатель титула, украинец Александр Усик, должен выйти в ринг с Даниэлем Дюбуа.
25-летний британец Дюбуа на данный момент владеет поясом WBA regular. В декабре нынешнего года он защитил этот титул в бою с Кевином Лереной благодаря нокауту уже в третьем раунде. Отметим, что из 20 боев на профессиональном ринге Дюбуа лишь дважды не нокаутировал своих соперников: в октябре 2018-го он по очкам победил Кевина Джонсона, а в ноябре 2020-го потерпел единственное поражение от Джо Джойса.
Александр Усик продолжает переговоры с Тайсоном Фьюри об объединительном поединке в тяжелом весе. В случае, если не удастся найти общий язык с WBA, пояс этой организации у Усика может быть отобран еще до боя с Фьюри и станет вакантным.
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