Мэнни Пакьяо может провести выставочный бой

Бывший чемпион мира по восьми дивизионам Мэнни Пакьяо (62-9, 39 КО) уже в следующем году может провести выставочный бой против Энтони Мандина (48-11, 28 KO).

Поединок планируют провести в июле в Папуа-Новой (Гвинея).

Также Маниатис уже завязался с промоутером Пакьяо Шоном Гиббонсом.