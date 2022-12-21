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Мэнни Пакьяо может провести выставочный бой
Состоится возвращение боксера
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по восьми дивизионам Мэнни Пакьяо (62-9, 39 КО) уже в следующем году может провести выставочный бой против Энтони Мандина (48-11, 28 KO).
Поединок планируют провести в июле в Папуа-Новой (Гвинея).
Также Маниатис уже завязался с промоутером Пакьяо Шоном Гиббонсом.
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