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Тайсон Фьюри: Я схвачу Усика и раздавлю
Британец слишком уверен в своих силах
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью The Telegraph рассказал, что уничтожит Александра Усика (20-0, 13 KO) в их поединке:
"Это вызов, но Усик будет бегать как маленькая с**ка всю ночь. И я схвачу его и, когда буду держать, раздавлю."
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Ранее тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что не удивится если Александр Усик победит Тайсона Фьюри.
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