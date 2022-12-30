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Тайсон Фьюри: Я схвачу Усика и раздавлю

Бокс
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Британец слишком уверен в своих силах

Тайсон Фьюри: Я схвачу Усика и раздавлю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью The Telegraph рассказал, что уничтожит Александра Усика (20-0, 13 KO) в их поединке:

"Это вызов, но Усик будет бегать как маленькая с**ка всю ночь. И я схвачу его и, когда буду держать, раздавлю."

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Ранее тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что не удивится если Александр Усик победит Тайсона Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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