Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пакьяо подписал контракт с Rizin FF
Филиппинец снова вернется в ринг
Легендарный бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, 43-летний Мэнни Пакьяо подписал контракт с организацией Rizin FF.
"Несколько месяцев назад я был здесь в качестве гостя, а сегодня у меня интересное объявление. Я договорился с Rizin о бое в следующем году – скоро будут объявлены дата и соперник, которого выберет Rizin. С восторгом жду противостояния с японским бойцом", — сказал Пакьяо.
Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году, проиграв в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC.
Популярное сейчас
- Вратарь Металлиста может продолжить карьеру в клубе-лидере УПЛ
- Лунин сыграет в старте Реала в первом для сливочных матче в 2023-м году
- Экс-тренер Александрии возглавил Левый берег - СМИ
- Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО