Пакьяо подписал контракт с Rizin FF

Легендарный бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, 43-летний Мэнни Пакьяо подписал контракт с организацией Rizin FF.

"Несколько месяцев назад я был здесь в качестве гостя, а сегодня у меня интересное объявление. Я договорился с Rizin о бое в следующем году – скоро будут объявлены дата и соперник, которого выберет Rizin. С восторгом жду противостояния с японским бойцом", — сказал Пакьяо.

Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году, проиграв в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC.