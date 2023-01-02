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Пакьяо подписал контракт с Rizin FF

Бокс
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Филиппинец снова вернется в ринг

Пакьяо подписал контракт с Rizin FF

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Легендарный бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, 43-летний Мэнни Пакьяо подписал контракт с организацией Rizin FF.

"Несколько месяцев назад я был здесь в качестве гостя, а сегодня у меня интересное объявление. Я договорился с Rizin о бое в следующем году – скоро будут объявлены дата и соперник, которого выберет Rizin. С восторгом жду противостояния с японским бойцом", — сказал Пакьяо.

Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году, проиграв в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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