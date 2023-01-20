  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок с бойцом UFC
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок с бойцом UFC

Бокс
(1 голосов)

Похоже, что победитель уже известен

Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок с бойцом UFC

фото - boxingscene.com

Новина українською

Легендарный боксёр и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал очередной выставочный бой. 45-летний американец встретится в Великобритании с местным 37-летним кикбоксёром Лиамом Харрисоном.

"25 февраля – это уже официально. Мой первый бой в Великобритании состоится на "Арене О2". Продажа билетов начнётся уже на следующей неделе. Оставайтесь на связи!" – написал Мейвезер в соцсетях.

В 2022 году боксёр провёл три выставочных боя, в которых одержал победу.

По теме
yellow-arrow
Усик ответил на высказывания Фьюри
yellow-arrow
Тренер Уайлдера: Не списывайте Усика со счетов в бою с Фьюри
yellow-arrow
Диллиан Уайт предложил Дереку Чисоре провести бой по правилам ММА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде