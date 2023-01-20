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Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок с бойцом UFC
Похоже, что победитель уже известен
фото - boxingscene.com
Легендарный боксёр и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал очередной выставочный бой. 45-летний американец встретится в Великобритании с местным 37-летним кикбоксёром Лиамом Харрисоном.
"25 февраля – это уже официально. Мой первый бой в Великобритании состоится на "Арене О2". Продажа билетов начнётся уже на следующей неделе. Оставайтесь на связи!" – написал Мейвезер в соцсетях.
В 2022 году боксёр провёл три выставочных боя, в которых одержал победу.
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