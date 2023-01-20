Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок с бойцом UFC

Легендарный боксёр и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал очередной выставочный бой. 45-летний американец встретится в Великобритании с местным 37-летним кикбоксёром Лиамом Харрисоном.

"25 февраля – это уже официально. Мой первый бой в Великобритании состоится на "Арене О2". Продажа билетов начнётся уже на следующей неделе. Оставайтесь на связи!" – написал Мейвезер в соцсетях.

В 2022 году боксёр провёл три выставочных боя, в которых одержал победу.