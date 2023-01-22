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Фьюри обратился к Усику: Хватит бегать, маленькая сосиска
Ну где твои манеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) обратился к своему будущему сопернику, чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО). Его слова цитирует іFL TV:
"Хватит бегать, ты, маленькая сосиска.
Я не особенно к этому вовлечен. Фрэнку Уоррену и моему юристу платят так, что они разработают соглашение. А я не участвую, потому что меня выводят из себя все эти туда-сюда, он сказал это, а этот сказал то, бла-бла-бла.
Да, стать абсолютом меня не интересует" – сказал он.
Напомним, что ранее были
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