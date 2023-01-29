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Беринчик может подраться в андеркарте Усик – Фьюри
Было бы просто супер
Фото: Париматч / Автор неизвестен
Украинский легковес, чемпион Европы по версии EBU Денис Беринчик (17-0; 9 КО) может выступить в андеркарте поединка между чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Об этом сообщил промоутер Александр Красюк:
"Сейчас мы говорим о том, что намерены сделать поединок Дениса Беринчика в андеркарде боя Усик - Фьюри" – сказал он.
Напомним, что ранее Артём Далакян
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