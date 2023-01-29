Беринчик может подраться в андеркарте Усик – Фьюри

Украинский легковес, чемпион Европы по версии EBU Денис Беринчик (17-0; 9 КО) может выступить в андеркарте поединка между чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Об этом сообщил промоутер Александр Красюк:

"Сейчас мы говорим о том, что намерены сделать поединок Дениса Беринчика в андеркарде боя Усик - Фьюри" – сказал он.