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Беринчик может подраться в андеркарте Усик – Фьюри

Бокс
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Было бы просто супер

Беринчик может подраться в андеркарте Усик – Фьюри

Фото: Париматч / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Украинский легковес, чемпион Европы по версии EBU Денис Беринчик (17-0; 9 КО) может выступить в андеркарте поединка между чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Об этом сообщил промоутер Александр Красюк:

"Сейчас мы говорим о том, что намерены сделать поединок Дениса Беринчика в андеркарде боя Усик - Фьюри" – сказал он.

Напомним, что ранее Артём Далакян успешно защитил титул чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Денис Беринчик
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