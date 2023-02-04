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Джошуа получил нового соперника и дату поединка

Бокс
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Возвращение на ринг

Джошуа получил нового соперника и дату поединка

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, экс-чемпион мира Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) получил своего следующего оппонента. Им станет Джермейн Франклин (21-1; 14 КО). Об этом сообщает SkySport.

Официально о поединке будет объявлено на следующей неделе, а само сражение состоится 1 апреля в Лондоне на арене О2.

Отметим, что свой крайний выход на ринг Джошуа делал 20 августа 2022 против Александра Усика (20-0; 13 КО) и проиграл украинцу по итогам 12 раундов раздельным решением судей.

Напомним, что ранее Альварес назвал Усика лучшим боксером Р4Р.

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В статье: Энтони Джошуа
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