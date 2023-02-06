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Александр Усик: Тайсон Фьюри совсем другой, когда нет камер
Украинец наблюдал за поведением британца вне ринга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель титулов WBO / WBA / IBF / IBO / The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) заявил, что смог проникнуть в сознание чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), пишет The Guаrdian.
"Мне кажется, я смог проникнуть в его голову. Я много лет наблюдал за тем, как Тайсон проникает в сознание своих соперников. А теперь я влез в его голову".
Когда нет камер, он совсем другой. Он играет роль плохого парня на публику. Мне кажется, он любит фильмы о любви, и когда смотрит их, то немного плачет. И в этом нет ничего дурного. Когда я смотрю какие-нибудь сентиментальные фильмы, то тоже могу пустить слезу».
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