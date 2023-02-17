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Боб Арум: Саудовская Аравия не хочет проводить бой Усика и Фьюри в требуемые нами сроки
Посмотрим, где состоится бой
фото - boxingscene.com
Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что в Саудовской Аравии отказались проводить бой его клиента с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) в указанные командой Фьюри сроки.
"Саудовская Аравия не хочет проводить бой Усика и Фьюри в требуемые нами сроки. Так что дальнейшие действия, пожалуй, останутся за кулисами. Надеюсь, скоро мы выступим с объявлением", – приводит слова Арума издание The Sun.
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