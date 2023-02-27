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Флойд Мейвезер получил травму в выставочном бою
Он провел бой с Аароном Чалмерсом
фото - boxingscene.com
Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал, что повредил руку во время выставочного поединка с британцем Аароном Чалмерсом.
"На самом деле я повредил руку, а многие этого не знают. Это произошло, когда я пробивал хук. Может, рука сломана. Но мы не волнуемся. Я всё ещё могу бить левой", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
Напомним, бой Мейвезера и Чалмерса состоялся в ночь на 26 февраля. Он продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество, Флойд не смог нокаутировать своего оппонента.
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