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Флойд Мейвезер получил травму в выставочном бою

Бокс
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Он провел бой с Аароном Чалмерсом

Флойд Мейвезер получил травму в выставочном бою

фото - boxingscene.com

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Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал, что повредил руку во время выставочного поединка с британцем Аароном Чалмерсом.

"На самом деле я повредил руку, а многие этого не знают. Это произошло, когда я пробивал хук. Может, рука сломана. Но мы не волнуемся. Я всё ещё могу бить левой", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Напомним, бой Мейвезера и Чалмерса состоялся в ночь на 26 февраля. Он продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество, Флойд не смог нокаутировать своего оппонента.

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В статье: Флойд Мейвезер
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