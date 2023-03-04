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Россиянина заставили заклеить флаг на футболке во время выхода на ринг

Бокс
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Зачем их вообще выпускать

Россиянина заставили заклеить флаг на футболке во время выхода на ринг

фото - РИА Новости Спорт

UA-Футбол
Новина українською

Российского супертяжа, всем украинцам хорошо известного Мурата Гасиева заставили заклеить символику рашистов на своей форме. Случилось это на вечере бокса в Армении (гражданство которой недавно получил Гасиев).

"Европейский боксерский союз (EBU) попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире.

Если бы ни послушались, могло бы дойти до лишения лицензии", - говорится в сообщении одного из спортивных пабликов россиян.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри анонсировал новости по бою с Усиком.

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В статье: Мурат Гассиев
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