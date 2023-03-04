Россиянина заставили заклеить флаг на футболке во время выхода на ринг

Российского супертяжа, всем украинцам хорошо известного Мурата Гасиева заставили заклеить символику рашистов на своей форме. Случилось это на вечере бокса в Армении (гражданство которой недавно получил Гасиев).

"Европейский боксерский союз (EBU) попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире.

Если бы ни послушались, могло бы дойти до лишения лицензии", - говорится в сообщении одного из спортивных пабликов россиян.