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Мэнни Пакьяо планирует возобновить карьеру

Бокс
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Уже известен и соперник

Мэнни Пакьяо планирует возобновить карьеру

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо планирует снова драться, сообщил президент MP Promotions Шон Гиббонс.

По словам Гиббонса, Пакьяо ведёт переговоры о поединке в полусреднем весе против британца Конора Бенна. Этот бой планируется провести 3 июня в Абу-Даби, хотя Бенн также рассматривает двух других соперников для своего ответного поединка: Келл Брук и Крис Юбэнк-младший.

Мэнни Пакьяо свой последний поединок провёл в 2021 году и проиграл кубинцу Йорденису Угасу за титул WBC.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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