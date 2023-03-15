Мэнни Пакьяо планирует возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо планирует снова драться, сообщил президент MP Promotions Шон Гиббонс.

По словам Гиббонса, Пакьяо ведёт переговоры о поединке в полусреднем весе против британца Конора Бенна. Этот бой планируется провести 3 июня в Абу-Даби, хотя Бенн также рассматривает двух других соперников для своего ответного поединка: Келл Брук и Крис Юбэнк-младший.

Мэнни Пакьяо свой последний поединок провёл в 2021 году и проиграл кубинцу Йорденису Угасу за титул WBC.