Джо Джойс: Я не прочь снова подраться с Усиком

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) готов провести бой против чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) или обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

"Возможно, я выйду на замену. Мне кажется, что это хороший запасной план".

Наконец-то. В последнее время мы видели много матчей-реваншей. Это все тормозит дивизион, не правда ли? Очень приятно слышать, что после этого сражения не будет. Потому я смогу встретиться с победителем.

Я не прочь снова подраться с Усиком, но бой против Фьюри больше. Я уверен в своих силах, думаю, что против любого из ребят будет отличное противостояние, но мне больше нравится вариант из Фьюри", - сказал Джойс.