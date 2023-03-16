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Джо Джойс: Я не прочь снова подраться с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Британец готов подменить Тайсона Фьюри

Джо Джойс: Я не прочь снова подраться с Усиком

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Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) готов провести бой против чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) или обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

"Возможно, я выйду на замену. Мне кажется, что это хороший запасной план".

Наконец-то. В последнее время мы видели много матчей-реваншей. Это все тормозит дивизион, не правда ли? Очень приятно слышать, что после этого сражения не будет. Потому я смогу встретиться с победителем.

Я не прочь снова подраться с Усиком, но бой против Фьюри больше. Я уверен в своих силах, думаю, что против любого из ребят будет отличное противостояние, но мне больше нравится вариант из Фьюри", - сказал Джойс.

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В статье: Джо Джойс
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Источник:
Tribuna

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