Сиренко: Возможно, бой Усик - Фьюри мы никогда не увидим

Украинский боксёр Владислав Сиренко считает, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состояться.

"На самом деле, это бой, который многие хотят видеть, в котором можно заработать много денег. Я думаю, что команды будут прикладывать максимум усилий, чтобы это состоялось. Но, как мы видим, бокс — бизнес непростой, и есть свои сложности. Хотелось бы увидеть этот бой, конечно. Пока, думаю…

У меня есть такое ощущение — если сейчас они не дожмут этот бой, то, наверное, в будущем что-то поменяется. Опять же, Усик должен будет проводить защиты. Неизвестно с кем будет драться Тайсон Фьюри. И что потом в конце из этого всего получится — никто не знает. Возможно, кто-то проиграет и пояса уйдут в другую сторону, и уже такой бой мы никогда не увидим", — сказал Сиренко на YouTube-канале СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА.