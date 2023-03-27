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Сиренко: Возможно, бой Усик - Фьюри мы никогда не увидим

Бокс
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И для этого есть несколько факторов

Сиренко: Возможно, бой Усик - Фьюри мы никогда не увидим

фото - b-1boxing.com

Новина українською

Украинский боксёр Владислав Сиренко считает, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состояться.

"На самом деле, это бой, который многие хотят видеть, в котором можно заработать много денег. Я думаю, что команды будут прикладывать максимум усилий, чтобы это состоялось. Но, как мы видим, бокс — бизнес непростой, и есть свои сложности. Хотелось бы увидеть этот бой, конечно. Пока, думаю…

У меня есть такое ощущение — если сейчас они не дожмут этот бой, то, наверное, в будущем что-то поменяется. Опять же, Усик должен будет проводить защиты. Неизвестно с кем будет драться Тайсон Фьюри. И что потом в конце из этого всего получится — никто не знает. Возможно, кто-то проиграет и пояса уйдут в другую сторону, и уже такой бой мы никогда не увидим", — сказал Сиренко на YouTube-канале СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА.

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В статье: Владислав Сиренко
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