Джо Джойс готов провести бой с Александром Усиком

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 KO) заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Слова Джойса приводит Daily Mail.

"Это был бы огненный бой. Он бы немного напоминал наш первый поединок, но теперь у меня намного больше опыта. Я провел в боксе десять лет, и теперь это был бы другой бой. Однако я не уверен, захочет ли он драться со мной. Я думаю, что Усик – отличный боец. Он показал свой мотор и свою выносливость в боях с Энтони Джошуа. Усик очень быстрый, он продемонстрировал отличную держалку. Но я думаю, что за 12 раундов измотал бы его".

Напомним, в 2013 году Джойс решением судей проиграл Усику во Всемирной серии бокса (WSB).