Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джо Джойс готов провести бой с Александром Усиком
Дубль два
Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 KO) заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).
Слова Джойса приводит Daily Mail.
"Это был бы огненный бой. Он бы немного напоминал наш первый поединок, но теперь у меня намного больше опыта. Я провел в боксе десять лет, и теперь это был бы другой бой. Однако я не уверен, захочет ли он драться со мной. Я думаю, что Усик – отличный боец. Он показал свой мотор и свою выносливость в боях с Энтони Джошуа. Усик очень быстрый, он продемонстрировал отличную держалку. Но я думаю, что за 12 раундов измотал бы его".
Напомним, в 2013 году Джойс решением судей проиграл Усику во Всемирной серии бокса (WSB).
Популярное сейчас
- На Уэмбли Украина выглядела обреченно и беззубо. Виноваты все по цепочке, но начинать стоит "с головы"
- У Ротаня была концепция, а Мудрик не виноват. Роберто Моралес о матче Англия - Украина
- “Англия уже может готовиться к чемпионату Европы”. Обзор британских СМИ после матча с Украиной
- Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО