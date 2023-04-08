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Украинец Митрофанов впервые с 2021 года выйдет на ринг

Бокс
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Бой за защиту титула

Украинец Митрофанов впервые с 2021 года выйдет на ринг

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (12-0-1; 6 КО) возвращается на ринг. Уже 15 апреля наш спортсмен проведет защиту титула WBO Oriental в поединке против венесуэльца Хуана Карлоса Родригеса (18-4; 17 КО).

Такую информацию сообщил промоутер украинца Александр Красюк. Бой состоится в рамках вечера бокса MB Promotions в польском городе Згожелец.

Также в течение вечера на ринг выйдут еще два украинца – Ярослав Харцыз (1-0; 1 КО) встретится с поляком Петром Рандишеком (2-1; 2 КО), а Даниэль Лапин (6-0; 0 КО) сразится против испанца Эмануэля Фезо (10-13-2; 4 КО).

Напомним, что свое крайнее сражение Митрофанов провел в декабре 2021 года. Тогда наш спортсмен победил представителя Казахстана Берикбая Нуримбетова.

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В статье: Дмитрий Митрофанов
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