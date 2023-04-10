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Денис Беринчик: Почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ
Боксер сделал огромный вклад
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBO International и EBU в легком дивизионе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) рассказал, что отдал свой гонорар после поединка с Иваном Менди (47-6-1, 22 КО) в помощь ВСУ.
"В начале войны страна была в опасности, каждый бросил свои дела и ушел в армию, начал помогать, заниматься волонтерством. Там где идут боевые действия, ребята мне говорили, что я нужен им в ринге: "Беренчик, ты уже неплохо гасил россиян, теперь наша очередь, поэтому езжай". Потом уже выстроилась логистика, поэтому сейчас я воюю уже деньгами: генераторы, говорящие, помощь погибшим, кому на ремонт что-то, кого-то индивидуально знаю.
Так и было почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ. И в бой я все отдал на войну. Хотел купить себе какой-то участок, но отдал все деньги ради победы. Есть бригады, которые я поддерживаю. Сейчас я езжу на передовую как волонтер.
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