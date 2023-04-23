Дэвис о победе над Гарсией: Я сказал ему вставай, он покачал головой

Американский боксер Джервонта Дэвис (29-0; 27 КО) прокомментировал победу над Райаном Гарсией (23-1; 19 КО) в рамках шоу в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Я просто пытался залезть ему в голову. Пока я не выйду на ринг со своим соперником, я действительно не знаю, на что он способен. Но как только я очутился там с Гарсией, почувствовал, что в плане навыков он мне не равен.

Нокдаун во втором раунде произошел из-за того, что он не знал, как ему расположиться. Я знал, что умнее. Мой тренер говорил мне в лагере: "Он выйдет с высоко поднятой головой, так что бей снизу вверх".

В седьмом раунде я увидел его лицо и решил ударить по корпусу. Это однозначно был хороший удар. Я думал, что он поднимется, но мне нравится играть в психологические игры.

И когда он посмотрел на меня, я взглянул на него, мол, поднимайся, но он покачал головой – нет" – сказал он.

Напомним, что для Гарсии это поражение стало первым в профессиональной карьере.