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Райан Гарсия назвал причину поражения в бою с Джервонтой Дэвисом

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Боксер не смог считает, что ему нужно было быть осторожнее

Райан Гарсия назвал причину поражения в бою с Джервонтой Дэвисом

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Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) прокомментировал проигрыш соотечественнику Джервонте Дэвису (29-0, 27 KO), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

"Мне кажется, проблема заключалась в том, что я потерял терпение. Дэвис хорош. Моя активность доставляла ему проблемы. Но он поймал меня хорошим ударом. Думаю, что более дисциплинированный и активный боец, чем я, сможет создать ему немало проблем.

Джервонту никогда нельзя сбрасывать со счетов из-за удара. С ним нужно быть осторожным, и я не был таким. Я потерял терпение и пошёл вперёд, но меня нокаутировали. Итак, это была моя ошибка", – сказал Гарсия на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Райан Гарсия
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