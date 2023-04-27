Флойд Мейвезер назвал имя своего следующего соперника

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер рассказал, с кем планирует провести свой следующий бой. Он хочет встретится с Джоном Готти, внуком главы организованной преступности Джона Готти.

Мероприятие будет называться Last Name Matter и состоится в воскресенье, 11 июня, в Санрайзе, штат Флорида.

Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории.