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Флойд Мейвезер назвал имя своего следующего соперника
Бой состоится в июне
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер рассказал, с кем планирует провести свой следующий бой. Он хочет встретится с Джоном Готти, внуком главы организованной преступности Джона Готти.
Мероприятие будет называться Last Name Matter и состоится в воскресенье, 11 июня, в Санрайзе, штат Флорида.
Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории.
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