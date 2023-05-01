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Бой Дениса Беринчика перенесен

Бокс
(1 голосов)

Дата будет определена позже

Бой Дениса Беринчика перенесен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер украинского боксера Дениса Беринчика (17-0, 9 КО) Егор Голуб в Instagram написал о переносе боя своего подопечного.

"Друзья, начнем с важной информации, впервые появляющейся в сети: бой Дениса переносится.

Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства. Я очень доволен проделанной работой, мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально.

Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом."

Напомним, поединок должен был состояться 27 мая.

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В статье: Денис Беринчик
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