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Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко накануне боя с Хэйни

Бокс
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Посмотрим, кто же окажется сильнее

Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко накануне боя с Хэйни

Новина українською

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост в котором высмеял Василия Ломаченка накануне боя с Дэвином Хэйни.

"Дэвин Хэйни, скоро 20 мая. 30-0", – написал Редкач, прикрепив к сообщению фотографию, на которой Хэйни держит на руках ребёнка с лицом Ломаченко.

Напомним, поединок между Ломаченко и Хэйни состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

В настоящий момент в активе Хэйни 29 побед в 29 боях. Ломаченко провёл 19 поединков, в которых одержал 17 побед и потерпел два поражения.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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