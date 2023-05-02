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Уайлдер обвиняется в незаконном хранении оружия
В машине боксера была найдена и марихуана
Фото: fight.ru
Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер был задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в незаконном хранении оружия, пишет TMZ.
Сообщается, что боксёра остановили на дороге, так как окна машины были затонированы, а номерной знак закрыт. При этом полицейский, задержавший Уайлдера, почувствовал запах марихуаны и на основании этого провёл обыск машины, в которой нашёл марихуану и пистолет калибра 9 мм. После заключения Уайлдера под стражу боксёр был вежлив с сотрудниками и ранним утром был освобождён.
В "Твиттере" Уайлдер написал: "Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть".
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