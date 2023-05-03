Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Деревянченко узнал дату следующего боя
Украинский боксер выйдет в ринг уже летом
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко узнал дату своего следующего боя. Поединок состоится 10 июня в Калифорнии.
Соперником будет 26-летний мексиканец Хайме Мунгия. В активе боксера 41 победа в 41 бою (33 нокаутом).
Деревянченко после трех поражений победил Джошуа Конли.
???? Announced: Jaime Munguia will face Sergiy Derevyanchenko in a middleweight clash on June 10th in California.— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 3, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер, Днепр-1 и Заря идут без осечек. Результаты и расписание матчей УПЛ
- "Покушение на президента РФ". У Путина обвинили Украину в ударе по Кремлю с помощью БПЛА
- Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
- Лунин купил боксерские перчатки Усика на аукционе, организованном Зозулей – деньги пошли на ВСУ
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн