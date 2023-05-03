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Сергей Деревянченко узнал дату следующего боя

Бокс
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Украинский боксер выйдет в ринг уже летом

Сергей Деревянченко узнал дату следующего боя

Новина українською

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко узнал дату своего следующего боя. Поединок состоится 10 июня в Калифорнии.

Соперником будет 26-летний мексиканец Хайме Мунгия. В активе боксера 41 победа в 41 бою (33 нокаутом).

Деревянченко после трех поражений победил Джошуа Конли.

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В статье: Сергей Деревянченко
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