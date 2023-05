Сергей Деревянченко узнал дату следующего боя

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко узнал дату своего следующего боя. Поединок состоится 10 июня в Калифорнии.

Соперником будет 26-летний мексиканец Хайме Мунгия. В активе боксера 41 победа в 41 бою (33 нокаутом).

Деревянченко после трех поражений победил Джошуа Конли.

???? Announced: Jaime Munguia will face Sergiy Derevyanchenko in a middleweight clash on June 10th in California.