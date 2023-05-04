Райан Гарсия определился со своим новым тренером

Американский суперлегковес Райан Гарсия (23-1, 19 КО) в апреле потерпел поражение на профиринге от Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО). Сразу же после этого проигравший дал понять, что собирается сменить тренера.

Гарсия продолжительное время сотрудничал с Эдди Рейносо, а затем разорвал контракт со специалистом. Похоже, Райан планирует вернуться к бывшему наставнику. Об этом пишет инсайдер Сальвадор Родригес:

"Мне сказали, что команда Гарсии обратилась к Рейносо, чтобы узнать, готов ли он вновь его принять. Пока что обе стороны не спешат".

Позже Рейносо ответил: "Послушайте, я — профессионал. Наши двери для него всегда открыты. Тренировать, готовить к боям — это моя работа. Но сперва нужно всё обсудить и убедиться, что это пойдёт во благо обеим сторонам".