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Леннокс Льюис: Усика нельзя воспринимать легкомысленно

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Британец рассказал о бое с Тайсоном Фьюри

Леннокс Льюис: Усика нельзя воспринимать легкомысленно

Фото: Getty Images

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Экс- чемпион Леннокс Льюис рассказал, что думает о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 KO) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Усика нельзя воспринимать легкомысленно, он бесспорный чемпион в супертяжелом весе и он не проигрывал.

Когда он тренируется и боксирует, то он продумывает каждый шаг. Следовательно, это будет чудесный бой и он не придет туда, чтобы попытаться проиграть, он придет туда, чтобы попытаться победить. Он сделает все, что в его силах для победы и приложит все усилия.

Я думаю, что это будет отличный бой, потому что он противостоит не против парня ростом шесть-семь футов, он будет сражаться против парня ростом девять футов, который хорошо боксирует и очень хорошо передвигается в ринге, но я всегда говорю, что хороший большой парень всегда побеждает хорошего маленького парня."

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Леннокс Льюис
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Источник:
boxing-social.com

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