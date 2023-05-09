Леннокс Льюис: Усика нельзя воспринимать легкомысленно

Экс- чемпион Леннокс Льюис рассказал, что думает о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 KO) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Усика нельзя воспринимать легкомысленно, он бесспорный чемпион в супертяжелом весе и он не проигрывал.

Когда он тренируется и боксирует, то он продумывает каждый шаг. Следовательно, это будет чудесный бой и он не придет туда, чтобы попытаться проиграть, он придет туда, чтобы попытаться победить. Он сделает все, что в его силах для победы и приложит все усилия.

Я думаю, что это будет отличный бой, потому что он противостоит не против парня ростом шесть-семь футов, он будет сражаться против парня ростом девять футов, который хорошо боксирует и очень хорошо передвигается в ринге, но я всегда говорю, что хороший большой парень всегда побеждает хорошего маленького парня."