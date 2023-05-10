Сергей Деревянченко: Победа над Мунгией откроет мне путь к боям за титулы

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) в интервью XSPORT.ua рассказал об ожиданиях от боя с мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 36 КО).

Сергей, что для вас в карьере значит бой с Хайме Мунгией?

Скажу честно, для меня это сражение значит то, что я получил шанс и хочу им воспользоваться. Победа над Мунгией откроет мне путь к боям за титулы и боям с другими топовыми оппонентами.

Как вы можете охарактеризовать своего соперника?

Мексиканец, по сути, топовый боец . У него сильный характер, он, несмотря на свой молодой возраст, имеет большой опыт.

41 победа и 0 поражений говорит о его мощности?

На самом деле, у Мунгии была совсем незначительная карьера в любителях, и он довольно рано, если конкретно, то в 17 лет начал боксировать в профессионалах. Он тогда проводил поединки для того, чтобы набраться опыта и получить рекорд.

Однако, как я уже сказал, в последнее время у него уже достаточно неплохие соперники. И с ними он показывал конкурентный бокс.

Что у вас в США спрашивают о войне в Украине?

Постоянно спрашивают, как моя семья, как друзья, просят рассказать, что происходит в Украине. Часто интересуются моим мнением о войне, постоянно поддерживают. У меня есть в Нью-Йорке знакомые, помогающие Украине на постоянной основе. Это просто невероятные люди.