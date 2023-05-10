Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Деревянченко: Победа над Мунгией откроет мне путь к боям за титулы
Боксер рассказал об ожиданиях от поединка
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) в интервью XSPORT.ua рассказал об ожиданиях от боя с мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 36 КО).
Сергей, что для вас в карьере значит бой с Хайме Мунгией?
Скажу честно, для меня это сражение значит то, что я получил шанс и хочу им воспользоваться. Победа над Мунгией откроет мне путь к боям за титулы и боям с другими топовыми оппонентами.
Как вы можете охарактеризовать своего соперника?
Мексиканец, по сути, топовый боец . У него сильный характер, он, несмотря на свой молодой возраст, имеет большой опыт.
41 победа и 0 поражений говорит о его мощности?
На самом деле, у Мунгии была совсем незначительная карьера в любителях, и он довольно рано, если конкретно, то в 17 лет начал боксировать в профессионалах. Он тогда проводил поединки для того, чтобы набраться опыта и получить рекорд.
Однако, как я уже сказал, в последнее время у него уже достаточно неплохие соперники. И с ними он показывал конкурентный бокс.
Что у вас в США спрашивают о войне в Украине?
Постоянно спрашивают, как моя семья, как друзья, просят рассказать, что происходит в Украине. Часто интересуются моим мнением о войне, постоянно поддерживают. У меня есть в Нью-Йорке знакомые, помогающие Украине на постоянной основе. Это просто невероятные люди.
Популярное сейчас
- ДЮСШ из РФ украла эмблему бывшего украинского гранда. Тренер команды – харьковчанин, ранее игравший за дубль Металлиста
- Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- В голевой атаке Ман Сити мяч вышел за пределы поля. ФОТО
- Владимир Кличко показал свою 8-летнюю дочь. Видео
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО