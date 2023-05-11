Рой Джонс: Хейни попытается использовать преимущество в физике

Легендарный боец Рой Джонс-младший рассказал, чего ожидает от поединка Девина Хейни (29-0, 15 KO) и Василия Ломаченко (17-2, 11 KO):

"Это будет классный бой. Хейни попытается использовать преимущество в физике, чтобы доминировать над Ломаченко. Конечно, он не может сравниться с ним в боксерском интеллекте, но он больше, что дает хорошие шансы на победу.

Лопес смог победить Василия, держа его на дистанции большую часть поединка, а когда тот включился, уже было поздно."