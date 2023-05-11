Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Джонс: Хейни попытается использовать преимущество в физике
Боксер поделился ожиданиями
Фото: ISport
Легендарный боец Рой Джонс-младший рассказал, чего ожидает от поединка Девина Хейни (29-0, 15 KO) и Василия Ломаченко (17-2, 11 KO):
"Это будет классный бой. Хейни попытается использовать преимущество в физике, чтобы доминировать над Ломаченко. Конечно, он не может сравниться с ним в боксерском интеллекте, но он больше, что дает хорошие шансы на победу.
Лопес смог победить Василия, держа его на дистанции большую часть поединка, а когда тот включился, уже было поздно."
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Xsport.ua
Популярное сейчас
- Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия
- Назван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Усик снова встретился с президентом и сделал замечание журналисту во время прямого эфира. Видео
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн