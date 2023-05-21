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Стивенсон и Де Ла Хойя уверены, что Ломаченко победил Хэйни

Бокс
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И таких много

Стивенсон и Де Ла Хойя уверены, что Ломаченко победил Хэйни

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) уверен, что Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) победил абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (30-0; 15 КО).

Статистика боя

Обзор лучших моментов

"Ломаченко выиграл. Я насчитал 8-4 в его пользу.

После боя Хэйни скрылся от меня вместо того, чтобы столкнуться на ринге" – сказал боксер.

Такого же мнения – легенда бокса, промоутер Оскар Де Ла Хоя.

"Ломаченко выиграл безоговорочно. Тот, кто думает, что Лома не победил, не знает ничего о боксе" – написал он.

Комментарий Ломаченко

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В статье: Василий Ломаченко Оскар Де Ла Хойя Девин Хэйни Шакур Стивенсон
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