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Стивенсон и Де Ла Хойя уверены, что Ломаченко победил Хэйни
И таких много
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) уверен, что Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) победил абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (30-0; 15 КО).
"Ломаченко выиграл. Я насчитал 8-4 в его пользу.
После боя Хэйни скрылся от меня вместо того, чтобы столкнуться на ринге" – сказал боксер.
Breaking— AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) May 21, 2023
Shakur Stevenson says Lomachenko won the fight 8-4 & reiterates that Lomachenko was “robbed” tonight..Shakur also says Haney ran from him instead of facing off with him in the ring…Wow‼️
:Fighthype on YouTube #Boxing pic.twitter.com/2TUJ6lnmGH
Такого же мнения – легенда бокса, промоутер Оскар Де Ла Хоя.
"Ломаченко выиграл безоговорочно. Тот, кто думает, что Лома не победил, не знает ничего о боксе" – написал он.
Whoever thinks Loma didn’t win does not know shit about boxing.— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 21, 2023
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