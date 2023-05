Стивенсон и Де Ла Хойя уверены, что Ломаченко победил Хэйни

Бывший чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) уверен, что Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) победил абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (30-0; 15 КО).

Статистика боя

Обзор лучших моментов

"Ломаченко выиграл. Я насчитал 8-4 в его пользу.

После боя Хэйни скрылся от меня вместо того, чтобы столкнуться на ринге" – сказал боксер.

