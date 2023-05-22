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Мэнни Пакьяо прокомментировал результат боя Ломаченко - Хейни

Бокс
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По его мнению, этот бой был нужен боксу

Мэнни Пакьяо прокомментировал результат боя Ломаченко - Хейни

Новина українською

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

"Поединок Хейни и Ломы — это великолепно для бокса. Если вы поклонник бокса, то обязательно посмотрите бой. Оправдывает ожидания. Великолепный близкий бой! Отличный поединок от обоих бойцов", – написал Пакьяо в социальных сетях, позже отреагировав на судейский вердикт эмодзи.

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В статье: Мэнни Пакьяо Василий Ломаченко Девин Хэйни
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