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Мэнни Пакьяо прокомментировал результат боя Ломаченко - Хейни
По его мнению, этот бой был нужен боксу
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
"Поединок Хейни и Ломы — это великолепно для бокса. Если вы поклонник бокса, то обязательно посмотрите бой. Оправдывает ожидания. Великолепный близкий бой! Отличный поединок от обоих бойцов", – написал Пакьяо в социальных сетях, позже отреагировав на судейский вердикт эмодзи.
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