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Джозефом Паркером нокаутировал Фаигу Опелу в первом раунде

Бокс
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Бой получился коротким

Джозефом Паркером нокаутировал Фаигу Опелу в первом раунде

Новина українською

В Австралии на "Маргарет Корт Арене" завершился поединок между экс-чемпионом мира, новозеландским супертяжеловесом (свыше 90,7 кг) Джозефом Паркером и австралийцем Фаигой Опелой.

Бой закончился победой Паркера нокаутом в первом раунде.

Напомним, в этот же вечер Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Он также нокаутировал своего соперника в первом раунде.

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В статье: Джозеф Паркер
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